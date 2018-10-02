Власти Франции усиливают контроль на национальных границах из-за опасности того, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Об этом заявил министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен.

– Мы должны готовиться к худшему – к тому, что в марте не будет правовых отношений с Великобританией, – сказал Дарманен.

По его словам, Франция намерена принять на службу еще 700 человек для работы в таможенных и пограничных ведомствах.

– Уход Великобритании с единого рынка, очевидно, будет иметь негативные последствия, – добавил он.

Как известно, Великобритания и ЕС договорились о сроках переходного периода по Brexit.

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