Великобритания обвинила ГРУ России в организации “неизбирательных и безрассудных” кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, передает Bloomberg.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) подчеркивает, что ГРУ России, “действовавшая под названиями Fancy Bear, Pawnstorm и Tsar Team, “почти наверняка” несет ответственность за ряд серьезных хакерских нападений на страны, включая США, Британию и саму РФ.

Среди нападений – кибератака на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году.

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– Действия ГРУ РФ является невыборочными и безрассудными: они пытаются подрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ. Мы вместе с нашими союзниками будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность, – заявил Хант.

К слову, СБУ заблокировала кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО через несанкционированное использование информационных ресурсов Минздрава Украины.

Фото: dreamstime.