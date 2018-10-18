США намерены выйти из Всемирного почтового союза (UPU) из-за несправедливых тарифов.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя администрации президент США Дональда Трампа.
В Вашингтоне недовольны тем, что союз установил заниженные сборы для небольших посылок из Китая и ряда других стран. Таким образом, из-за рубежа можно отправлять небольшие посылки в США по тарифам ниже, чем установлены для американских почтовых служб.
Читайте: На защиту от РФ: США предложили выделить $1 млрд
В Белом доме считают такую систему несправедливой, так как она играет против американских компаний и позволяет Китаю наводнять рынок США дешевыми товарами.
В администрации Трампа уточняют, что окончательное решение о сроках выхода из Всемирного почтового союза еще не принято, Госдепартамент и UPU в течении этого года будут проводить консультации. Если США добьются уступок для себя, то отзовут заявление о выходе из организации.
Напомним, в прошлом году США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации.
Фото: dreamstime.