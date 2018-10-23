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В Эстонии призвали водителей-лихачей стать донорами органов

Полиция Эстонии начала раздавать водителям-лихачам листовки с предложением стать донорами органов.

Об этом сообщили Интерфаксу в департаменте полиции и пограничной охраны.

– На некоторых превышающих предельную скорость водителей не действует ни беседа, ни наказание. Цель этих карточек – заставить водителя задуматься о возможном последствии своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости – его образ жизни, то мы советуем ему заполнить волеизъявление для пожертвования своих органов и тканей, если спешка будет иметь для него самые тяжелые последствия, – рассказала ведущий работник охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Она отметила, что большая часть донорских органов получена от людей, которые погибли в ДТП.

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Лойго не исключила, что если водитель предпочитает жить на грани, то в какой-то момент он эту грань перейдет, подвергнув опасности жизни как свою, так и пассажиров.

– Они могут стать донорами органов. Если же человек не зарегистрировался в качестве донора органов, то это тяжелое решение должны принимать у больничной койки близкие. Принятие эмоционально такого тяжелого решения несправедливо перекладывать на скорбящих родственников, сделай это сам. Может быть, у этого человека будет возможность спасти кого-то другого, – сказала Лойго.

Департамент полиции предупредил, что наступившая осень с ее дождями, снегом и скользкими дорогами представляет для водителей особую опасность, что следует учитывать не только любителям скорой езды, но и всем водителям.

К слову, в прошлом году в Эстонии появились автобусы без водителей.

Фото: dreamstime.

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