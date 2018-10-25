Бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на слова анонимного американского чиновника.
По словам источника, устройства были изготовлены из ПВХ-трубы длиной около шести дюймов (12 см) и покрыты черной лентой. Внутри трубы был порошок и осколки стекла. Он не уточнил, был ли порошок взрывчатым.
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На каждом устройстве также была небольшая батарея, похожая на батарею часов.
Как отмечает агентство, чиновник пожелал остаться анонимом: он рассматривал рентгеновские снимки устройства и не имел права обсуждать текущее расследование.
Как сообщалось, в доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли бомбу. Еще одна посылка с бомбой должна була поступить Бараку Обаме, но ее перехватили.
Ранее, 22 октября, аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса.
Фото: Twitter/ABC.