Бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на слова анонимного американского чиновника.

По словам источника, устройства были изготовлены из ПВХ-трубы длиной около шести дюймов (12 см) и покрыты черной лентой. Внутри трубы был порошок и осколки стекла. Он не уточнил, был ли порошок взрывчатым.

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На каждом устройстве также была небольшая батарея, похожая на батарею часов.

Как отмечает агентство, чиновник пожелал остаться анонимом: он рассматривал рентгеновские снимки устройства и не имел права обсуждать текущее расследование.

Как сообщалось, в доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли бомбу. Еще одна посылка с бомбой должна була поступить Бараку Обаме, но ее перехватили.

Ранее, 22 октября, аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса.

Фото: Twitter/ABC.