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США отправляют 800 военных на границу с Мексикой для защиты от мигрантов

Пентагон отправит 800 военных, чтобы усилить защиту южной границы США и избежать нежелательного потока мигрантов из Латинской Америки.

Об этом сообщает USA Today.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что готов вызвать военных, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

– Администрация рассматривает широкий спектр административных, правовых и законодательных возможностей для решения кризиса, вызванного массовой нелегальной иммиграцией. В настоящее время никаких решений принято не было. Мы также не будем прогнозировать, какие точные стратегии будут или не будут применены, – заявил официальный представитель Белого дома.

На данный момент на южной границе с Мексикой уже работают порядка 2 тысяч нацгвардейцев, которым пришлют подмогу из разных подразделений в количестве 800 человек.

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис планирует сегодня подписать соответствующее постановление.

Как известно, на прошлой неделе тысячи мигрантов из Южной Америки перешли реку между Мексикой и Гватемалой в надежде добраться до США и спастись от голода и безработицы.

Но президент страны не собирается принимать мигрантов и пригрозил участникам каравана стычкой с профессиональными военными.

К слову, 20 октября атомный авианосец США Harry Truman впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в арктические воды.

Фото: dreamstime.

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