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США направят тысячи военных на границу с Мексикой

Министерство обороны США отправит на мексиканскую границу еще 5 тысяч военных.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Пентагон отправит 800 военных, чтобы усилить защиту южной границы США и избежать нежелательного потока мигрантов из Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что готов вызвать военных, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

Читайте: Миграция нужна, но у людей должен быть мотив вернуться – Кулеба

На данный момент на южной границе с Мексикой уже работают порядка 2 тысяч нацгвардейцев, которым пришлют подмогу из разных подразделений в количестве 800 человек.

Фото: dreamstime.

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