Министерство обороны США отправит на мексиканскую границу еще 5 тысяч военных.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Напомним, 26 октября сообщалось, что Пентагон отправит 800 военных, чтобы усилить защиту южной границы США и избежать нежелательного потока мигрантов из Латинской Америки.
Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что готов вызвать военных, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией национального масштаба.
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На данный момент на южной границе с Мексикой уже работают порядка 2 тысяч нацгвардейцев, которым пришлют подмогу из разных подразделений в количестве 800 человек.
Фото: dreamstime.
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