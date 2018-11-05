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Польша запретит въезд иностранцам без прививок

Власти Польши планируют запретить иностранцам въезд в страну без вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Rzeczpospolita.

Такое решение может быть принято из-за распространения кори, которую могли завезти с востока.

Лукаш отметил, что вакцинация защищает на 95% и рисков эпидемии нет.

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По словам главного санитарного инспектора Ярослава Пинкаса, “своей” кори в Польше давно нет.

Он заявил, что иностранцы, которые длительное время пребывают в стране, также должны быть вакцинированы, особенно те, кто работает с детьми.

– Сейчас мы вместе с министром внутренних дел и администрацией работаем над разработкой рациональных правил. Однако это должно происходить очень тактично, – сказал Пинкаc.

К слову, в Мазовецком воеводстве 18 человек заболели корью. 12 из них уже выздоровели.

Фото: dreamstime.

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