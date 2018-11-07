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Крушение Lion Air в Индонезии: в Boeing 737 MAX нашли критическую ошибку

Компания Boeing разошлет предупреждение об опасности новых моделей Boeing-737 MAX. Из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Предупреждение основывается на предварительных результатах расследования крушения самолета Lion Air в Индонезии 29 октября.

Читайте: Авиакатастрофа в Индонезии: у Lion Air и раньше были проблемы с посадкой

Появилась информация, что из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха Boeing-737 MAX могут опускать нос вниз.

В разосланном предупреждении будут содержаться указания пилотам, как действовать в этих условиях.

Напомним, в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 188 человек. Факты ICTV собрали главные новости о катастрофе.

Фото: dreamstime.

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