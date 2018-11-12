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КНДР и Южная Корея сносят посты на границе

Северная и Южная Кореи начали выполнять условия исторической договоренности и 11 ноября приступили к демонтажу 20 постов на общей границе.

КНДР Південна Корея

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

Согласно договору, заключенному в октябре между Сеулом и Пхеньяном, в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по десять погранпостов, еще по одному посту там останется.

В долгосрочной перспективе будут снесены все посты. На данный момент КНДР имеет около 160 пограничных постов, Южная Корея – около 60.

Стороны также планируют отвести все огнестрельное оружие с Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить количество сотрудников до 35 человек.

Соглашение включает в себя прекращение “всех враждебных действий” и введения запрета на полеты вокруг границы.

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Напомним, как лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили, что между странами больше не будет войны.

Фото: Dreamstime.com

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