НАТО не собирается размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте Альянса.

По его словам, США полностью выполняют свои обязательства по договору об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.

Столтенберг сказал, что в Европе есть новые российские ракеты и они представляют угрозу для стабильности евроатлантического региона.

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– НАТО не будет разворачивать новые ядерные ракеты в Европе. Но мы берем на себя ответственность за безопасность союзников. Мы не должны разрешать безнаказанно нарушать договоры по контролю над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружениями в целом, – сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что считает самой большой угрозой миру непредсказуемость международной политики.

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