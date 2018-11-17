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Факти / Світ / Світові новини / У Польщі відзначатимуть річницю Революції Гідності/

В Польше будут отмечать годовщину Революции Достоинства

21 ноября в Варшаве (Польша) отметят 5-ю годовщину начала Революции Достоинства.

Об этом сообщает Укринформ.

На мероприятии выступит евродепутат Михала Бони, бывший сопредседатель группы поддержки реформ в Кабинете Министров Украины, экс-министр финансов Польши Лешек Бальцерович, посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие.

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Также с видеообращением выступит еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

В офисе Бони заявили, что это станет символом солидарности поляков и украинцев, которые почтят память погибших участников мирных протестов на Майдане в Киеве.

Напомним, в феврале под генконсульством Украины в Санкт-Петербурге (РФ) собрались около 10 человек, чтобы почтить память погибших во время Революции Достоинства.

Фото: telegraf.com.ua.

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