PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Світові новини / Ми разом працюємо над цим: Трамп про відносини України і РФ/

Мы вместе работаем над этим: Трамп об отношениях Украины и РФ

США и Европа не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Интерфакс-Украина.

– Нам не нравится то, что там происходит, – сказал он.

По его словам, Европе также не нравится происходящее, и они вместе с США работают над этим.

Читайте: Совбез ООН не поддержал предложение РФ по ситуации в Керченском проливе

Трамп выразил надежду, что проблема будет улажена.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины.

Фото: dreamstime.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка