США и Европа не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Интерфакс-Украина.
– Нам не нравится то, что там происходит, – сказал он.
По его словам, Европе также не нравится происходящее, и они вместе с США работают над этим.
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Трамп выразил надежду, что проблема будет улажена.
Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины.
Фото: dreamstime.
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