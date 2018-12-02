Похороны 41-го президента США Джорджа Буша-старшего пройдут 6 декабря на семейном кладбище на территории Техасского сельскохозяйственного и машиностроительного университета Колледж-Стейшен.

Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

В 1991 году Джордж Буш-старший выбрал Техасский университет в качестве места для своей президентской библиотеки. Ее открыли в ноябре 1997 года.

Для него был выделен специальный участок, где была перезахоронена его дочь Робин, умершая в 1953 году в возрасте трех лет. В апреле 2017 года там же была похоронена его жена Барбара Буш.

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Гроб с телом Буша вечером 3 декабря доставят в ротонду Капитолия. До утра 4 декабря люди смогут попрощаться с 41-м президентом США.

Напомним, Джордж Буш-старший умер 1 декабря в возрасте 94 года.