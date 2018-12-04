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Подарок России: сенаторы призвали Трампа не выходить из ракетного договора

Сенаторы-демократы написали открытое письмо к президенту Дональду Трампу с призывом не выводить США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Письмо с призывом подписали члены комитетов Сената США по международным отношениям, вооруженным силами и разведке, пишет DW.

– С пониманием того, как сложно заставить Россию исправить нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, все же внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком РФ.

Также они считают, что выход США из договора свидетельствует о том, что Штаты готовы отказаться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо альтернативы. Это позволит РФ расширить производство ракетных систем, которые угрожают Европе.

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Сенаторы призвали Трампа провести консультации с Конгрессом и оценить последствия этого шага для стабильности отношений с союзниками.

Напомним, вчера Трамп заявил о намерении обсудить военные разработки с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем.

Фото: istockphoto.com.

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