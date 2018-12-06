Литва наложит индивидуальные санкции на ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море.

Литва введет санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе, говорится в сообщении на сайте МИД Литвы.

МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением внести в санкционный список лица, участвовавшие в акте агрессии против украинских военных кораблей и военное руководство РФ, ответственное за этот акт.

В своем заявлении МИД осудило действия России, которые свидетельствуют о новой эскалации агрессии против Украины.

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Литва требует безотлагательно и каких-либо условий освободить украинских моряков, суда и восстановить беспрепятственное судоходство в Азовском море.

МИД Литвы активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против РФ.

Напомним, Германия и Франция не поддерживают введение дополнительных санкций против РФ на фоне событий в Керченском проливе.