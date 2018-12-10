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В Великобритании намерены провести второй референдум по Brexit – СМИ

Правительство Великобритании готовится провести еще один референдум по выходу страны из Евросоюза.

В Великобритании хотят провести второй референдум по выходу из ЕС, передает Daily Express со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, в проведении второго референдума якобы заинтересованы министр юстиции Дэвид Гауке, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон и министр труда и пенсий Эмбер Радд. Эти политики являются союзниками премьер-министра Терезы Мэй.

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Они ожидают, что премьер захочет предложить перенести голосование в парламенте по Brexit, которое запланировано на 11 декабря.

Министры опасаются, что парламентарии не примут план Мэй по выходу из Европейского Союза.

Ранее Мэй исключила возможность проведения еще одного референдума по Brexit.

Фото: dreamstime.

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