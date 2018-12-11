16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с РФ во время предвыборной кампании в 2016 году.

16 человек из окружения Трампа имели контакты с Россией во время выборов президента США, сообщает CNN.

В число лиц, контактировавших с Москвой, вошли бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, представитель штаба Рик Гейтс, экс-советник по госбезопасности Майкл Флинн, бывший политический советник Джордж Пападопулос.

Также в списке дети Трампа: Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и его ассистент Ави Берковиц.

CNN упоминает экс-советников Картера Пейджа и Роджера Стоуна, экс-генпрокурора Джеффа Сешнса, члена предвыборной команды Джеффри Гордона, бывшего консультанта Трампа Майкла Капуто, основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, бизнес-партнера Трампа Феликса Сейтера.

Манафорт, Трамп-младший и Кушнер в июне 2016 года провели встречу с россиянами, которые якобы имели компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Манафорт и Гейтс встречались с Константином Килимником, который подозревается в связях с российской разведкой.

Деловой партнер Трампа Эрик Принс общался с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн поддерживал связь по крайней мере с двумя российскими компаниями, которые хотели построить Trump Tower в Москве. С ними же общался и бизнес-партнер Феликс Сайтер.

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Флинн, Сешнс, Пейдж и Берковиц несколько раз встречались с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Стоун встречался с неназванным россиянином в мае 2016 года, который предложил ему компромат на Клинтон. Эту встречу помог организовать Капуто.

Иванка Трамп контактировала через посредников с российским атлетом Дмитрием Клоковым.

Напомним, 12 сентября Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных граждан или компаний, которые вмешиваются в американские выборы.

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