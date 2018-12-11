Турция начала строительство военно-морской базы на побережье Черного моря.

Турция начала строительство военной базы в Черном море, сообщает издание Milliyet.

По информации издания, проект стал особенно актуальным из-за российской агрессии в Керченском проливе и открытия трубопровода Турецкий поток.

Планы строительства базы были еще со времен холодной войны, а за разработку проекта взялись в июле 2017 года.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

По расчетам властей, база повлияет развитию северо-восточной Турции.

Она станет девятой базой турецких ВМС. Там будут служить 400 военных и 200 гражданских специалистов.

К слову, Великобритания в 2019 году планирует разместить в Черном море корабль Королевского флота. Так страна продемонстрирует свою поддержку Украины в обеспечении свободы плавания в регионе.

Фото: Milliyet.