PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Турция начала строительство военной базы в Черном море - СМИ/

Турция начала строительство военной базы в Черном море – СМИ

Турция начала строительство военно-морской базы на побережье Черного моря.

Турция начала строительство военной базы в Черном море, сообщает издание Milliyet.

По информации издания, проект стал особенно актуальным из-за российской агрессии в Керченском проливе и открытия трубопровода Турецкий поток.

Планы строительства базы были еще со времен холодной войны, а за разработку проекта взялись в июле 2017 года.

ЧитайтеАгрессия России в Керченском проливе

По расчетам властей, база повлияет развитию северо-восточной Турции.

Она станет девятой базой турецких ВМС. Там будут служить 400 военных и 200 гражданских специалистов.

К слову, Великобритания в 2019 году планирует разместить в Черном море корабль Королевского флота. Так страна продемонстрирует свою поддержку Украины в обеспечении свободы плавания в регионе.

Фото: Milliyet.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ответ на агрессию РФ. США направляют в Черное море военный корабль
В Стамбуле на жилые дома упал вертолет с военными
Убийство посла РФ Карлова: Турция обвинила Гюлена
Разрушены яхты и автомобили: в Турции пронеслись два смерча
В Черном море разместят Королевский флот Великобритании
В Анталии туристы сняли на видео два смерча
Взрыв на военной базе в Турции: много пострадавших и пропавших без вести
Агрессия России: Украина и страны Европы меняют защиту границ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка