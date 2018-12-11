Великобритания может пересмотреть решение и отказаться от выхода из Европейского Союза.

У Великобритании есть право отказаться от выхода из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на Европейский суд.

– Подобный отзыв, если решение о нем принято в соответствии с собственными конституционными требованиями Великобритании, означал бы, что Соединенное Королевство остается в ЕС на прежних условиях, – говорится в сообщении.

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Еврокомиссия же пока придерживается прежних договоренностей, согласно которым Brexit произойдет 29 марта.

В Великобритании считают, что отказ от выхода из ЕС является неприемлемым из-за того, что граждане в большинстве.

Ранее Тереза Мэй исключила возможность проведения еще одного референдума по Brexit.

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