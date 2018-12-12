Приход радикалов к власти во Франции может привести к отмене санкций против РФ и подорвать единство Европы.

Победа радикалов во Франции – победа для Кремля, говорится в сюжете Утро в Большом Городе.

– Неважно, какого цвета эти радикалы – красного или коричневого. Кремль поддерживает всех. И не только морально, но и деньгами и своей мощной пропагандистской машиной. Даже протесты желтых жилетов подпитывались из России, – говорится в сюжете.

По информации французских спецслужб, около 600 страниц в Twitter распространяли неправдивую и провокационную информацию, связанную с протестами желтых жилетов.

Часто на них публиковались ссылки на российские государственные информагентства Sputnik, Ruptly и Russia Today.

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Спецслужбы Франции уже ведут расследование о возможной причастности РФ к протестам желтых жилетов.

– Зачем это Кремлю? Франция- вторая по мощности страна Евросоюза после Германии. Позиция Макрона не в последнюю очередь позволяет сдерживать амбиции России и хранить антипутинские санкции. Кроме того, Макрон выступает за более тесную интеграцию Евросоюза. В то время, как Путин добивается распада ЕС, – говорится в сюжете.

Напомним, что массовые протесты во Франции начались 17 ноября из-за недовольства французов повышением цен на топливо. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоил евро семьдесят, то есть, 53 грн.

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявилмораторий на повышение акцизов на топливо, но протесты это не остановило.

8 декабря в Париже начался массовый разгон протестующих.