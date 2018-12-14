Власти Косово проголосовали за создание собственной армии. Решение поддержали 107 депутатов из 120.

В Косово создадут свою армию, пишет DW.

Депутаты проголосовали за пакет из трех законов для создания Министерства обороны и преобразования Сил безопасности Косово в армию.

Новая армия будет иметь мандат на оборону страны.

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Предположительно, через 10 лет армия будет иметь в своем составе 5 тыс. военнослужащих и 3 тыс. резервистов.

Сейчас Силы безопасности Косово насчитывают 4 тыс. человек.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил правительство в создании угрозы сербам, которые живут на территории Косово.

На мосту в этнически разделенном городе Митровица были размещены миротворцы НАТО.

В альянсе выступили против создания армии.

– Я сожалею, что это решение было принято вопреки беспокойствам, высказанным НАТО. Хотя действительно Косово следует принимать решение о трансформации СБК, мы четко указали, что был выбран плохой момент, – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. На территории Сербии проживают около 55 тыс. этнических албанцев, а на территории Косово – 100 тыс. сербов. Половина не признает албанской власти и считают себя гражданами Сербии.