В Израиле прошли внеочередные парламентские выборы. После подсчета 90% голосов Ликуд Биньямина Нетаньяху опережает Кахоль Лаван Бени Ганц на один мандат.

На парламентских выборах в Израиле Ликуд Биньямина Нетаньяху опережает Кахоль Лаван Бени Ганц на один мандат.

По итогу подсчета 90% бюллетеней Ликуд получает 37 мандатов, Кахоль Лаван – 36.

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После публикации результатов экзит-полов, Нетаньяху объявил о победе.

– Правый лагерь во главе с Ликудом одержал убедительную победу. Я благодарю граждан Израиля за оказанное доверие, – написал он в Twitter.

גוש הימין בהובלת הליכוד ניצח ניצחון מובהק. אני מודה לאזרחי ישראל על האמון. אתחיל בהרכבת ממשלה ימנית עם שותפינו הטבעיים כבר הלילה — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 9 апреля 2019 г.

Также он заявил, что уже сегодня займется формированием правого правительства.

Лидер оппозиционного блока Кахоль-Лаван Бени Ганц также выступил с победной речью и пообещал быть премьер-министром для всех.

Окончательные результаты выборов будет обнародован не ранее 11 апреля.













Выборы в Израиле: соперники Нетаньяху и Ганц одновременно объявили о победе / 3 фотографии

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Источник: newsru.co.il

Фото: newsru.co.il