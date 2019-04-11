Президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России о закрытии рынка для белорусских товаров с санкциями.

Александр Лукашенко выразил недовольство относительно действий России, которая увеличивает санкционный список для белорусских товаров.

Он заявил, что Россия сама находится под санкциями и еще и пытается воевать такими же методами с ближайшими союзниками.

Александр Лукашенко также отметил, что подобные санкции и недовольство белорусской продукцией закрывают для страны рынок.

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По мнению президента Беларуси, то добро, которое страна делает для РФ, постоянно оборачивается злом.

Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки, – заявил Александр Лукашенко.

Он поручил принять соответствующие меры и разобраться в ситуации.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Лукашенко выдвинул Путину условия союза с Россией.

Источник: БЕЛТА