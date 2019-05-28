На севере Косово начались столкновения между проживающими там сербами и местной полицией.
Проживающие на севере Косово сербы возвели баррикады и оказывают сопротивление действиям местной полиции.
На улицах муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере Косово и Метохии слышны выстрелы и развернуты силы спецназа МВД Косово.
В ходе штурма были ранены минимум двое сербов и один албанец-полицейский. Полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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Также в ходе перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено около 200 пуль.
К слову, беспорядки начались после того, как в Косово арестовали 13 этнических сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.
Ранее власти Косово проголосовали за создание собственной армии.
Источник: РТС
Фото: Liveuamap