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Факты / Мир / Мировые новости

Баррикады и стрельба: в Косово начались столкновения сербов с полицией

На севере Косово начались столкновения между проживающими там сербами и местной полицией.

косово

Проживающие на севере Косово сербы возвели баррикады и оказывают сопротивление действиям местной полиции.

На улицах муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере Косово и Метохии слышны выстрелы и развернуты силы спецназа МВД Косово.

В ходе штурма были ранены минимум двое сербов и один албанец-полицейский. Полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Также в ходе перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено около 200 пуль.

К слову, беспорядки начались после того, как в Косово арестовали 13 этнических сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.

Ранее власти Косово проголосовали за создание собственной армии.

Источник: РТС

Фото: Liveuamap

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