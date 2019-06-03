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Выборы президента Алжира перенесли из-за отсутствия кандидатов

В Алжире перенесли президентские выборы из-за того, что на них не зарегистрирован ни один кандидат.

алжир

Президентские выборы в Алжире перенесены с 4 июля на более поздний срок из-за отсутствия кандидатов на пост главы государства.

Регистрация желающих была возложена на Конституционный совет. Он получил документы лишь от двоих кандидатов, но те были признаны недействительными.

Пока страной руководит временный президент Абделькадер Бенсалах.

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Его полномочия действительны до 9 июля и после этой даты он должен был передать полномочия избранному президенту.

Напомним, Бенсалах исполняет обязанности президента со 2 апреля после того, как глава Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку на фоне массовых протестов.

Причиной акций стало то, что он решил баллотироваться на пятый срок, где по закону запрещено занимать пост президента столько раз подряд.

Источник: France 24

Фото: Dreamstime

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