PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран

Евросоюз может приостановить действие безвизового режима для стран Западных Балкан и Латинской Америки.

ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран

Безвизовый режим для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки может быть приостановлен из-за увеличения количества мигрантов из этих стран.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: их ответственность – защищать эту привилегию.

Страны могут избежать приостановления действия безвиза, если количество мигрантов из Западных Балкан и Латинской Америки уменьшится.

Читайте: Два года безвиза с ЕС: куда и сколько ездят украинцы

К слову, количество мигрантов, которые хотят получить убежище в ЕС, уменьшилось до уровня 2014 года и составляет 32,4 тыс.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина готовит безвиз с еще одной страной.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Евросоюз продлит программу поддержки бизнеса в Украине до 2021 года
Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: ЕС готовит новые санкции
Евросоюз одобрил продление санкций против РФ
Как встречали Зеленского в Брюсселе и каковы перспективы Минского процесса
В ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму – Bloomberg
Зеленский в Брюсселе: что значит первый зарубежный визит президента
Зеленский в Брюсселе: Будущее Украины в ЕС и НАТО
Подтвердит курс в ЕС и НАТО – Мендель о поездке Зеленского в Брюссель
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка