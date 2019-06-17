Евросоюз может приостановить действие безвизового режима для стран Западных Балкан и Латинской Америки.

Безвизовый режим для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки может быть приостановлен из-за увеличения количества мигрантов из этих стран.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: их ответственность – защищать эту привилегию.

Страны могут избежать приостановления действия безвиза, если количество мигрантов из Западных Балкан и Латинской Америки уменьшится.

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К слову, количество мигрантов, которые хотят получить убежище в ЕС, уменьшилось до уровня 2014 года и составляет 32,4 тыс.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина готовит безвиз с еще одной страной.