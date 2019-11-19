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Факты / Мир / Мировые новости

В Сирии бронеавтомобиль РФ забросали камнями и коктейлями Молотова

Возле Кобани в Сирии местные жители забросали камнями и коктейлями Молотова российский бронеавтомобиль.

коктейль молотова

18 ноября российский бронеавтомобиль Тайфун забросали камнями и коктейлями Молотова на севере Сирии.

На видео показано, как коктейль Молотова попадает в машину с флагом РФ, которая стоит на обочине. Она  начала отъезжать и после этого в нее еще сильнее начали бросать камни и еще одну зажигательную смесь.

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В колонне ехали броневики российской военной полиции и турецкой армии, которые патрулируют часть северной Сирии. Нападение на них произошло после того, как турецкие военные использовали слезоточивый газ против местных жителей.

Напомним, 16 ноября на севере Сирии произошел теракт вблизи границы с Турцией, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

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