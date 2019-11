18 ноября российский бронеавтомобиль Тайфун забросали камнями и коктейлями Молотова на севере Сирии.

На видео показано, как коктейль Молотова попадает в машину с флагом РФ, которая стоит на обочине. Она начала отъезжать и после этого в нее еще сильнее начали бросать камни и еще одну зажигательную смесь.

В колонне ехали броневики российской военной полиции и турецкой армии, которые патрулируют часть северной Сирии. Нападение на них произошло после того, как турецкие военные использовали слезоточивый газ против местных жителей.

📹 | PKK/YPG terror sympathizers attack the #Turkish–#Russia|n convoy conducting a joint patrol in #Syria‘s Ain-Al Arab

▪️The convoy was attacked with stones and molotov cocktailspic.twitter.com/W4Ic21LMrq

— EHA News (@eha_news) 18 ноября 2019 г.