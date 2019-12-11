В Центре Варшавы произошло повреждение трубы центрального отопления с горячей водой.

В настоящее время улица Повсиньскоя и некоторые соседние перекрыты.

Образовались большие автомобильные пробки. Из-за разлитой горячей воды, некоторые пассажиры автомобилей не могут их покинуть. Людям помогают прибывшие на место спасатели.



















Видимость не превышает метра. В Варшаве на дороге прорвало трубу с горячей водой / 5 фотографий

– Видимость не превышает 1-2 метра. На дороге много воды. Есть объезды, полиция управляет движением, – сообщают свидетели с места события.

Очевидцы также публикуют в соцсетях видео аварии.

В связи с чрезвычайной ситуацией мэр города Рафал Тшасковский принял решение об организации кризисного штаба.

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