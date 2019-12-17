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Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Приговор может быть обжалован. Это первый случай в истории, когда суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны.

76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. Он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Читайте: Индия и Пакистан на грани войны: что происходит

Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 год. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Ему пришлось подать в отставку на фоне массовых протестов.

Ранее мы разбирали, кто может первым нанести удар в ядерной войне между Пакистаном и Индией.

Источник: Gulf News

Фото: Интерфакс 

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