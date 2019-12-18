Учеников балетной школы в Вене заставляли курить для похудения

В академии балета Венской государственной оперы учителя приказали детям начать курить, чтобы они были худыми.
Специальная комиссия, расследующая предполагаемое насилие в академии балета Венской государственной оперы, установила, что учеников заставляли курить.
По данным расследования, дети подвергались физическому насилию.
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Также к ним обращались не по имени, а по размеру одежды, чтобы привлечь внимание к весу.
– Мы получили сообщения о том, что студентам дали совет начать курить, чтобы они были менее голодными, – рассказала председатель комиссии Сюзанна Рейндл-Краускопф.
В комиссии отметили, что учебные нагрузки студентов и графики их работы мало контролируются и это ставит под угрозу их благополучие.
Напомним, комиссия была создана в апреле после сообщений о физическом насилии во время обучения и случае сексуального домогательства.