Комод IKEA задавил насмерть ребенка: компания выплатит родителям $46 млн

Шведская компания IKEA выплатит компенсацию в размере $46 млн за смерть двухлетнего мальчика Джозефа Дудека, который погиб из-за падения комода.

IKEA выплатит компенсацию в размере $46 млн за смерть двухлетнего мальчика Джозефа Дудека.

Трагедия произошла в 2017 году в городе Буена Парк в штате Калифорния в США. Тогда на ребенка упал комод Malm весом 32 кг. Мальчик умер от полученных травм.

Читайте: “Операция” IKEA: парень заменил все фото в магазине на свои

Родители ребенка обратились в суд, обвинив IKEA в том, что в компании знали о рисках опрокидывания комода, но они не предупредили потребителей, что его обязательно нужно прикреплять к стене.

Между компанией и родителями погибшего мальчика было достигнуто соглашение о выплате $46 млн.

Также IKEA обязали приложить больше усилий для информирования потребителей о рисках, связанных с Malm, и отозвать все проданные в США комоды этой серии.

К слову, в 2017 году Еврокомиссия начала расследование в отношении возможной неуплаты компанией ІКЕА налогов. Брюссель подозревает, что мебельная корпорация не оплатила €1 млрд. Речь идет об офисе в Нидерландах.