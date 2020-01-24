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Факты / Мир / Мировые новости

Паника и маски по 800 грн: как Китай переживает появление коронавируса

Коронавирус распространяется в Китае и уже насчитывает 25 погибших и более 800 зараженных.

Сначала инфекция начинается как обычная простуда, а после поражает легкие. В зоне риска находятся все, особенно медики.

Эпицентром инфекции стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Первые больные оказались в больнице как раз после его посещения. Вероятно, источником стали экзотические животные.

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Изначально заболевание определили как обычную простуду, поэтому не отнеслись серьезно. В результате заболели около 20 медиков, а вирус начал распространяться.

Сейчас Китай охватила паника – люди партиями раскупают медицинские маски. К слову, маски в аптеках найти очень сложно, а если и они есть на прилавках, то цена заоблачная – 800 грн за штуку.

Паника докатилось и до Украины, но тестов для определения нового вида коронавируса в стране нет, поэтому кровь подозрительных пациентов будут отправлять в Европу.

Напомним, аэропорт Борисполь получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины с разъяснениями относительно коронавируса. В письме не рекомендуются какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем.

Источник: Надзвичайні новини

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