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Факты / Мир / Мировые новости

Китаец скрыл заболевание коронавирусом и заразил семь человек

Полиция Китая задержала мужчину, который скрыл факт посещения Уханя и заразил не менее семи человек коронавирусом.

Житель Цзиньцзян после возвращения из Ухани участвовал в общественных мероприятиях в своем поселке – посетил свадьбу, на которой присутствовало около 3 тыс. гостей.

Мужчина скрыл от всех факт посещения Уханя и сказал, что вернулся с Филиппин.

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Были ли у мужчины симптомы пневмонии не сообщается. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Более 4 тыс. человек, которые находились в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Напомним, по данным на 5 февраля, количество больных коронавирусом в Китае превысило 24 тыс.

Источник: Global Times

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