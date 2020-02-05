Китаец скрыл заболевание коронавирусом и заразил семь человек

Полиция Китая задержала мужчину, который скрыл факт посещения Уханя и заразил не менее семи человек коронавирусом.
Житель Цзиньцзян после возвращения из Ухани участвовал в общественных мероприятиях в своем поселке – посетил свадьбу, на которой присутствовало около 3 тыс. гостей.
Мужчина скрыл от всех факт посещения Уханя и сказал, что вернулся с Филиппин.
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Были ли у мужчины симптомы пневмонии не сообщается. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.
Более 4 тыс. человек, которые находились в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.
Напомним, по данным на 5 февраля, количество больных коронавирусом в Китае превысило 24 тыс.
Источник: Global Times
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