В Китае умер врач, который первым предупредил о коронавирус

6 февраля в Ухане умер китайский офтальмолог Ли Вэньлянь, который в декабре предупреждал о вспышке нового коронавируса.

После того, как он написал своим одногруппникам о том, что в больницу, где он работает, доставили семь пациентов, посещавших местный рыбный рынок. Он отметил, что вирус был похож на ТОРС, который привел к эпидемии в 2002-2003 годах.

Позже к Ли пришла полиция и обвинила в распространении слухов и нарушении правопорядка. Ему пригрозили содержанием под стражей.

Читайте: В Китае у младенца обнаружили коронавирус через 30 часов после рождения

Местные власти вызвали Вэньлянь 31 декабря, чтобы он объяснил, как узнал о случаях заражения вирусом. Вскоре к нему пришла полиция и обвинила в распространении слухов и нарушении правопорядка. Ему угрожали содержанием под стражей.

Он признал вину и отказался от дальнейших действий. После этого он вернулся к работе и лечил человека с еще не диагностированным коронавирусом.

10 января у врача появился кашель, а потом лихорадка. Через два дня его госпитализировали. Инфицирование коронавирусом подтвердили только 1 февраля.

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE

— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020