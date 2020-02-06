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Факты / Мир / Мировые новости

В Китае у младенца обнаружили коронавирус через 30 часов после рождения

В Китае у младенца диагностировали коронавирус спустя 30 часов после рождения. Ребенок стал самым молодым пациентом.

Он родился 2 февраля в Ухане.

У матери ребенка также диагностировали коронавирус после родов. Пока неизвестно, когда передалось заболевание – в утробе или после рождения.

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Зараженный младенец при рождении весил 3,25 кг и сейчас находится в стабильном состоянии и под наблюдением.

Напомним, с начала эпидемии новый коронавирус обнаружили у 28 тыс. человек, 563 умерло. 6 февраля новый коронавирус 2019 nCoV обнаружили у еще 3 694 человек в Китае. Общее количество больных вирусной пневмонией в мире – 28 018 человек.

Источник: ВВС

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