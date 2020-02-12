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Факты / Мир / Мировые новости

В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры и кофе

Высокий суд Испании разрешил работодателям высчитывать у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, кофе или завтрак.

Энергетическая компания Galp начала отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников, ссылаясь на испанский закон.

Согласно испанскому законодательству, компании должны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Эти нормы закона должны были предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

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Также эти изменения должны были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.

Ранее фирма в Новой Зеландии Perpetual Guardian начала эксперимент — все 200 сотрудников стали работать 4 дня в неделю, но получать зарплату за 5.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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