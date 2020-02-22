В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса, в 10 городах ввели карантин

В Италии от коронавируса погиб 78-летний мужчина, который был госпитализирован 10 дней назад.

Власти Италии приняли решение ввести карантин в 10 городах страны. Были закрыты общественные и учебные заведения, а жителей призвали не выходить на улицу.

Все общественные мероприятия были запрещены на недельный срок.

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По данным медиков, положительный результат на коронавирус выявлен у 15 человек в Ломбардии. Еще два случая подтверждены в Венето.

Также около 250 человек находятся в изоляции.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, ситуация держится под контролем. Он подчеркнул, что правительство поддерживает чрезвычайно высокий уровень предосторожности.

Ранее власти провинции Хубэй сообщили, что у 70-летнего мужчины появились симптомы заболевания через 27 дней после заражения. Таким образом инкубационный период коронавируса может составлять не 14 дней, как принято считать.

Источник: The Journal