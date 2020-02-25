Коронавирус в Италии: список 10 закрытых на карантин городов

Из-за коронавируса в Италии 10 городов были полностью закрыты на карантин.

Карантин введен в Кодоньи, Кастильоне-д Адда, Казальпустерленго, Фомбьо, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорани.

Населенные пункты, находятся в полностью закрытом режиме, внутри так называемых красных зон, созданных для предотвращения распространения коронавируса.

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Въезд и выезд в и из красной зоны запрещены.

Также в населенных пунктах закрыты железнодорожные станции и не работает общественный транспорт.

Напомним, с 24 февраля проводится обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.