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В Китае задержали более 1,5 тыс. человек за подделку медицинских масок

Сотрудники полиции Китая задержали более 1 560 человек за производство и продажу поддельных медицинских масок.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства общественной безопасности Ду Ханвей.

– Мы раскрыли 688 дел. Полиция изъяла более 31 млн единиц контрафактного продукта, изготовленного без соблюдения национальных и международных стандартов, — заявил он.

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Стоимость конфискованного составляет 174 млн юаней (более $24,8 млн – Ред.).

По словам Ду Ханвея, полиция продолжает борьбу с поставками на рынок поддельной и некачественной продукции.

По законодательству Китая, за подделку медицинских масок полагается лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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