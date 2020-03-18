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Коронавирус убил более 8 тыс. человек, более 200 тыс. заболели — ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире превысило 212,7 тыс. человек.

Скончались от коронавируса 8 800 человек.

В пятерку стран, где больше всего заболевших, входят Китай (свыше 80 тыс.), Италия (свыше 35 тыс.), Иран (свыше 17 тыс.), Испания (свыше 1 тыс.) и Германия (свыше 11 тыс.).

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Также много зараженных в Южной Корее (свыше 8, тыс.), США (свыше 7 тыс.) и Франции (свыше 7 тыс.).

При этом выздоровели 84,3 тыс. человек.

Коронавирус выявлен в 167 государствах и территориях.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине официально зафиксировано 14 случаев коронавируса.

Источник: Worldometer

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