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Коронавирус в Италии убил больше людей, чем в Китае

Число жертв коронавируса в Италии достигло 3,4 тыс. Цифра на 200 человек превысила количество погибших в Китае.

За сутки в Италии зафиксировали 427 смерти от коронавируса. За день до этого — 475.

Общее число зараженных, включая погибших и выздоровевших, превысило 41 тыс. человек.

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В Китае от Covid-19 погибли 3,2 тыс. человек. Но заразившихся там значительно больше — более 80 тыс. человек.

Напомним, из-за резкой вспышки коронавируса в Италии с 10 марта на всей территории страны действует карантин. Граждане могут ездить только на работу или передвигаться в случае чрезвычайных ситуаций в семье.

Также запрещены все массовые мероприятия, учебные заведения закрыты до 3 апреля.

Источник: La Repubblica

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