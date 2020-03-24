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Нидерланды продлили карантин до 1 июня

Карантин в Нидерландах продлен до 1 июня.

Местным жителям разрешено собираться в группы до трех человек и соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. За нарушение этого правила их будут штрафовать.

Мэрам городов предоставлено больше полномочий относительно штрафов за нарушения правил карантина.

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Также они смогут, при необходимости, частично изолировать свои города, закрывать продовольственные рынки.

— Не выходите на улицу, если вам не нужно на работу или за продуктами. Ходите в магазины в одиночку. И если вы хотите погулять, не собирайтесь в группы. У нас нет другого выбора в борьбе с коронавирусом, — сказал министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус.

Решение о продлении закрытия учебных заведений, ресторанов, кафе и салонов красоты объявят 6 апреля.

Магазинам, которые будут нарушать правила карантина, будет грозить штраф в размере до € 4 тыс.

Напомним, по состоянию на 24 марта в Нидерландах 4 749 случаев коронавируса. 213 человек умерли.

Источник: Dutch News

Фото: Dreamstime

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