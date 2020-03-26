США обогнали Китай и стали первой страной в мире по числу больных Covid-19

США стали первой страной в мире по количеству заболевших коронавирусом.

По состоянию на 26 марта в США зафиксировано 82 179 зараженных Covid-19. За прошлые сутки было подтверждено 13 968 случаев. Всего в США умерли 1 177 человек, 150 — за прошлые сутки.

В Китае же количество заболевших 81 285 человек.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидерстве страны по числу зараженных коронавирусом, является следствием массового тестирования населения.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/Z8tK225cN6 — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2020

Напомним, Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 500 тыс. человек. Количество смертей превысило 23,5 тыс., а тех, кто выздоровел — 123 тыс.