В Витебске (Беларусь) умер артист Виктор Дашкевич с подтвержденным диагнозом коронавируса.
О факте смерти рассказала его дочь Виктория.
75-летний артист работал в Коласовском театре.
Мужчине и его супруге поставили в поликлинике диагноз воспаление легких. Их госпитализировали в тубдиспансер, но из-за нехватки мест, им выписали антибиотики и отпустили домой.
Дома у актера поднялась температура и дежурный врач сказала немедленно ехать в больницу.
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В кожвендиспансере у супругов взяли тесты на коронавирус, но результаты были отрицательные.
Вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал.
24 марта актеру стало хуже, и его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр.
Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта тест подтвердил диагноз.
Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине.
Муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ. За границу актер не ездил.
Напомним, в Беларуси зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек. Ранее президент Александр Лукашенко назвал коронавирус психозом.
Источник: tut.by