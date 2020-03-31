В Витебске (Беларусь) умер артист Виктор Дашкевич с подтвержденным диагнозом коронавируса.

О факте смерти рассказала его дочь Виктория.

75-летний артист работал в Коласовском театре.

Мужчине и его супруге поставили в поликлинике диагноз воспаление легких. Их госпитализировали в тубдиспансер, но из-за нехватки мест, им выписали антибиотики и отпустили домой.

Дома у актера поднялась температура и дежурный врач сказала немедленно ехать в больницу.

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В кожвендиспансере у супругов взяли тесты на коронавирус, но результаты были отрицательные.

Вместе с актером находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал.

24 марта актеру стало хуже, и его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр.

Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта тест подтвердил диагноз.

Жену актера выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине.

Муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ. За границу актер не ездил.

Напомним, в Беларуси зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек. Ранее президент Александр Лукашенко назвал коронавирус психозом.

Источник: tut.by