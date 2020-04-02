PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости

Китай скрыл масштабы распространения коронавируса – разведка США

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в докладе, который разведка США передала Белому дому. Имена чиновников не указываются по их просьбе, поскольку отчет является секретным.

По их словам, публичная отчетность Китая по случаям заболеваний и смертям намеренно неполна, а цифры поддельные.

— Реальность такая, что мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более открытым, — сказал вице-президент Майк Пенс.

Правительство Китая не раз пересматривало методологию подсчета случаев Covid-19 и только потом добавило к сумме более 1 500 бессимптомных случаев.

ЧитайтеПрезидент Китая впервые после вспышки коронавируса посетил Ухань

— Утверждение о том, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным. Коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет лгать о коронавирусе для защиты режима, — заявил сенатор Бен Сасс.

Китай не единственная страна с подозрительной отчетностью о коронавирусе. Также к ним относятся: Иран, Россия, Индонезия и КНДР, которая не сообщила ни об одном случае заболевания.

Также Саудовская Аравия и Египет могут умалчивать о реальных цифрах.

Напомним, 1 апреля в Ухани закрыли больницу, в которой принимали больных с тяжелой формой коронавируса. Такое решение власти приняли после того, как число госпитализированных в городе начало падать. Пациентов  перевели и выписали из отделения больницы, которая лечила больных с 9 февраля.

Всего в Китае зафиксировано 82 393 случаев заболевания и 3 193 смерти.

Источник: Bloomberg

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка