Китай скрыл масштабы распространения коронавируса – разведка США

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в докладе, который разведка США передала Белому дому. Имена чиновников не указываются по их просьбе, поскольку отчет является секретным.

По их словам, публичная отчетность Китая по случаям заболеваний и смертям намеренно неполна, а цифры поддельные.

— Реальность такая, что мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более открытым, — сказал вице-президент Майк Пенс.

Правительство Китая не раз пересматривало методологию подсчета случаев Covid-19 и только потом добавило к сумме более 1 500 бессимптомных случаев.

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— Утверждение о том, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным. Коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет лгать о коронавирусе для защиты режима, — заявил сенатор Бен Сасс.

Китай не единственная страна с подозрительной отчетностью о коронавирусе. Также к ним относятся: Иран, Россия, Индонезия и КНДР, которая не сообщила ни об одном случае заболевания.

Также Саудовская Аравия и Египет могут умалчивать о реальных цифрах.

Напомним, 1 апреля в Ухани закрыли больницу, в которой принимали больных с тяжелой формой коронавируса. Такое решение власти приняли после того, как число госпитализированных в городе начало падать. Пациентов перевели и выписали из отделения больницы, которая лечила больных с 9 февраля.

Всего в Китае зафиксировано 82 393 случаев заболевания и 3 193 смерти.