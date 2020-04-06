Украинца признали лучшим выпускником британской Королевской военной академии

Украинский курсант Антон Совенко получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки в Королевской академии сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания).

— В этом году Антон Совенко из Военной академии в Одессе получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки. С самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе и в свое свободное время, чтобы не только не отставать, но и превосходить других слушателей престижной британской академии, для которых английский был родным, — говорится в сообщении.

Совенко представлял Королевскую академию на международных соревнованиях по баскетболу.

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Также он тренировал команду по боксу, потому что его уровень в этом спорте был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами.

Напомним, Королевская академия принимает украинских слушателей с 1997 года.