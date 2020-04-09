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Факты / Мир / Мировые новости

Минздрав Бразилии призвал власти договориться с наркокартелями о борьбе с Covid-19

Власти Бразилии должны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания эпидемии коронавируса в фавелах.

Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.

— Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь, — сказал он.

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Напомним, по состоянию на 9 апреля в Бразилии зафиксировано 16 188 случаев заражения коронавирусом.  820 человек умерли и 127 выздоровели.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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