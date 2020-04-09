Минздрав Бразилии призвал власти договориться с наркокартелями о борьбе с Covid-19

Власти Бразилии должны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания эпидемии коронавируса в фавелах.

Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.

— Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь, — сказал он.