Минздрав Бразилии призвал власти договориться с наркокартелями о борьбе с Covid-19

Власти Бразилии должны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания эпидемии коронавируса в фавелах.
Об этом заявил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.
— Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь, — сказал он.
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Напомним, по состоянию на 9 апреля в Бразилии зафиксировано 16 188 случаев заражения коронавирусом. 820 человек умерли и 127 выздоровели.