Правительство Чехии продлило карантин из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
По его словам, в карантине вводятся послабления. В частности, жителям разрешается не носить маску.
Кому можно не носит защитную маску в Чехии:
— водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства,
— водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине,
— детям до двух лет,
— людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.
С 9 апреля правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения.
Также в стране опять можно заниматься неконтактными видами спорта, например, гольфом и теннисом.
Будет разрешена работа магазинов хозяйственных товаров, товаров для различных хобби и мастерских по ремонту велосипедов.
Власти планируют открыть больше магазинов в течение следующей недели, но пока не уточняют, какие.
Напомним, 16 марта Чехия ввела карантин на всей территории страны.