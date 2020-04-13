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Факты / Мир / Мировые новости

Карантин в Чехии продлили, но ограничения смягчили

Правительство Чехии продлило карантин из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

По его словам, в карантине вводятся послабления. В частности, жителям разрешается не носить маску.

Кому можно не носит защитную маску в Чехии:

— водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства,

— водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине,

— детям до двух лет,

— людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.

С 9 апреля правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения.

Также в стране опять можно заниматься неконтактными видами спорта, например, гольфом и теннисом.

Будет разрешена работа магазинов хозяйственных товаров, товаров для различных хобби и мастерских по ремонту велосипедов.

Власти планируют открыть больше магазинов в течение следующей недели, но пока не уточняют, какие.

Напомним, 16 марта Чехия ввела карантин на всей территории страны.

Источник: Радио Свобода

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