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Факты / Мир / Мировые новости

У 79 граждан КНР, которые приехали из России, выявили коронавирус

За сутки в китайской провинции Хэйлунцзян обнаружили 79 случаев коронавируса у граждан, которые вернулись из России.

Все они прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за границы в Хэйлунцзян выросло до 326.

ЧитайтеВ Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что ученые предупредили китайцев о риске второй волны коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

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